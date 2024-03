Twenty One Pilots anuncia nova gira que passarà per Barcelona i Madrid el 2025

BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -

El duo musical nord-americà Twenty One Pilots ha anunciat aquest dimecres, a través del seu perfil d'Instagram, que aquest 2024 començarà la seva nova gira, The Clancy World Tour, que passarà per Barcelona i Madrid el 2025.

El concert de Barcelona tindrà lloc el 22 d'abril al Palau Sant Jordi, mentre que el de Madrid està previst el 21 d'abril al Wizink Center.

Les entrades per als seus dos únics concerts a Espanya es podran comprar a Ticketmaster, El Corte Inglés i Live Nation, i aquest últim ha informat que la prevenda per als usuaris registrats serà el 4 d'abril del 2024 a les 10 hores i la venda a partir del 5 d'abril.