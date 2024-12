TVE cancel·la l'especial nadalenc del programa 'La Revuelta' per "respecte a Raphael"

MADRID 19 des. (EUROPA PRESS) -

TVE ha anunciat la cancel·lació de l'especial nadalenc del programa de 'La Revuelta', previst pel 25 de desembre a La 1, per respecte a Raphael.

El cantant era un dels convidats del programa, on va patir l'accident cerebrovascular pel qual va ser ingressat a l'hospital.

Com a alternativa al format de David Broncano, La 1 estrenarà el dia de Nadal la pel·lícula 'L'Hotel dels embolics. García i García 2', protagonitzada pels actors José Mota i Pepe Viyuela.

"L'especial nadalenc de 'La Revuelta' se suspèn per respecte a Raphael, al que desitgem una ràpida recuperació", ha comunicat RTVE en un missatge publicat en xarxes socials.

L'agència del cantant també va anunciar que cancel·lava per "prescripció mèdica" els dos concerts previstos per a aquest divendres 20 i dissabte 21 de desembre en el WiZink Center de Madrid, a més d'altres compromisos professionals programats per a aquesta setmana.