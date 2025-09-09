Tusquets publicarà el 2026 la nova novel·la de Thomas Pynchon

L'editorial rellança 'Vineland' i 'V.' aquest setembre
BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -
Tusquets Editores publicarà el 2026 la traducció al castellà de la nova novel·la de l'escriptor nord-americà Thomas Pynchon, amb el títol provisional de 'Shadow Ticket' i que s'editarà aquesta tardor als Estats Units.
Aquest llibre de Pynchon suposa el retorn de l'enigmàtic escriptor després de més d'una dècada i se situa a Milwaukee el 1932 en ple apogeu de la Gran Depressió, la imminent derogació de la llei seca, Al Capone a la presó i el negoci de la investigació privada en auge, ha informat aquest dimarts Tusquets en un comunicat.
Hicks McTaggart, antic trencavagues convertit en detectiu privat, creu haver trobat una feina segura fins que accepta el cas de localitzar i rescatar l'hereva d'una fortuna formatgera de Wisconsin.
Quan el detectiu privat troba l'hereva es veurà embolicat en una lluita constant amb nazis, agents soviètics, contraespies britànics, músics de swing, practicants de rituals paranormals i motociclistes fora de la llei.
L'editorial Tusquets rellança durant aquest mes de setembre les novel·les de Pynchon 'Vineland' i 'V.', en un any que s'estrenarà una adaptació en clau de comèdia de la primera, 'Una batalla tras otra', dirigida per Paul Thomas Anderson i Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro i Regina Hall en el repartiment.