BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -

La banda nord-americana de hardcore Turnstile actuarà al novembre a Barcelona i Madrid per presentar el seu nou àlbum, 'Never Enough', després de passar recentment pel festival Primavera Sound de Barcelona.

Els concerts tindran lloc el 24 de novembre al Sant Jordi Club de Barcelona i el 27 de novembre al Palacio Vistalegre de Madrid, ha informat aquest dilluns el Primavera Sound en un comunicat.

Les entrades per als concerts de la banda de Baltimore es posaran a la venda divendres vinent 4 de juliol, en una gira que també els portarà a Lisboa (Portugal) el 26 de novembre a la sala LAV.