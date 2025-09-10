El TSJC anul·la part del decret de règim lingüístic educatiu català

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat diversos articles del Decret de règim lingüístic educatiu no universitari de la Generalitat en estimar parcialment un recurs de l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) que assegurava que "margina" el castellà.
La sentència, consultada per Europa Press, anul·la totalment o parcialment més d'un desena d'articles d'aquest decret que el Govern va aprovar el maig del 2024 per donar seguretat jurídica a les escoles de cara als seus projectes lingüístics i blindar el català com a llengua normalment utilitzada com a vehicular en "contravenir" els articles 3, 14 i 27 de la Constitució.
El TSJC ha anul·lat articles del decret de règim lingüístic educatiu, entre els quals el que fixava el català i l'aranès com a llengües normalment vehiculars i d'aprenentatge com a llengua d'atenció a l'alumnat nouvingut, de relació interna als centres educatius i de projecció externa del centre i de relació amb la resta de la comunitat educativa.
El tribunal ha declarat nuls de ple dret els articles 2c, 2d i 2e relatiu a finalitats, 4.1, 4.2, 4.3 i 4.5 d'ús de les llengües, l'article 6 excepte l'apartat relatiu a retolació, 7.2 de llengua castellana, 9.3b de llengües estrangeres i el 10.1 i 10.2 d'acolliment i atenció lingüística de l'alumnat nouvingut.
També anul·la el 18a relatiu a finalitats del projecte lingüístic, 19.1e, 19.1f, 19.2a, 19.2b i 19.2d de continguts del projecte lingüístic i el 24.2a, 24.2b i 24.2f de mecanismes i indicadors per al seguiment del projecte lingüístic, 33 sobre centres educatius i 34.1 de centres privats sostinguts amb fons privats.
El TSJC ha desestimat el recurs per a altres articles del decret relatius al català com a llengua oficial de l'administració educativa i el català com a llengua oficial de l'administració educativa.