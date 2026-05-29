El Trueta de Girona regala als menors ingressats un llibre per acolorir il·lustrat per Pilarín Bayés

HOSPITAL DOCTOR JOSEP TRUETA
GIRONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
L'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta ha regalat als infants ingressats a la planta de Pediatria del centre la versió per acolorir del llibre 'Petita història del Trueta', editat amb motiu dels 70 anys de l'hospital (1956-2026) i il·lustrat per Pilarín Bayés.
El quadern inclou les composicions que la il·lustradora va crear per reflectir l'evolució històrica del Trueta i de la pràctica sanitària i també estarà disponible per a nens i nenes que passin per l'Hospital de Dia Pediàtric, informa el Trueta en un comunicat aquest divendres.
Se n'han imprès 2.500 exemplars que estaran disponibles perquè els professionals de Pediatria els puguin entregar als infants i als seus familiars, amb l'objectiu de fer-los "més agradable" l'estada hospitalària.