Trueno actuarà el 13 d'octubre al Palau Sant Jordi de Barcelona

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
L'artista argentí Trueno actuarà el 13 d'octubre del 2026 al Palau Sant Jordi de Barcelona, dins la programació del Cruïlla Tardor, informa aquest dilluns el festival en un comunicat.
Es tracta del primer concert del Cruïlla Tardor i suposarà el retorn de Trueno a Barcelona, després d'exhaurir les entrades l'any passat al Sant Jordi Club.
El festival ha assegurat que per a aquesta cita a Barcelona l'artista prepara un "concert únic, carregat d'energia, consciència social i magnetisme escènic", després de ser el primer artista a encapçalar el Red Bull Symphonic a Buenos Aires.