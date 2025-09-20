Troben viu a l'home desaparegut a Brunyola i Sant Martí Sapresa (Girona) des d'aquest dijous

GIRONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
Un veí de Brunyola i Sant Martí Sapresa (Girona) ha trobat viu aquest dissabte a la tarda, cap a les 18.30, a l'home de 42 anys que va desaparèixer aquest dijous als boscos prop del municipi, informa Bombers de la Generalitat en un comunicat.
Després de dos dies i mig de recerca amb unes 60 dotacions i 160 efectius de Bombers, que han pentinat per terra i aire una superfície de 1.500 hectàrees, un veí que no formava part del dispositiu ha trobat a l'home, indisposat, en una pista forestal a uns 3 quilòmetres de casa seva.
Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat a l'hospital de Santa Caterina de Girona en estat menys greu, després d'una primera revisió.
A les 8.30 hores del dijous, la família de l'home va avisar de la seva desaparició i immediatament es va desplegar un operatiu d'investigació des de l'últim punt on el van veure, al domicili de la persona.
Divendres, els Mossos d'Esquadra van proporcionar la informació de que el mòbil de la víctima havia estat captat per un repetidor prop de la C-25, on es va muntar un segon dispositiu.
L'operatiu ha comptat amb efectius de Bombers, Mossos d'Esquadra i, aquest dissabte, amb 140 voluntaris sota el comandament de Bombers.