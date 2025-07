Troben un segon cadàver en una zona de bany del riu Segre a Camarasa

LLEIDA 22 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han trobat aquest dimarts un segon cadàver en una zona de bany del riu Segre a Camarasa (Lleida), després que cap a les 10 hores trobessin un primer cos sense vida, on des de dilluns a la tarda hi ha un dispositiu de recerca per mirar de trobar dos desapareguts, informen fonts del cos a Europa Press.

El primer cos s'ha trobat amb un dels drons a 80 metres de l'últim punt on els dos desapareguts van ser vistos.

El dispositiu, que es va activar dilluns a les 20.39 hores, compta amb una trentena d'efectius amb 18 dotacions del cos, a més d'un helicòpter, 2 barques de l'equip del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE) subaqüàtic, drons, 1 equip conjunt i 2 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), ha informat el cos en un missatge a X recollit per Europa Press.

El SEM també ha activat suport psicològic per als familiars dels desapareguts.

Un grup de quatre joves va anar a banyar-se dilluns a la tarda a aquesta part del Segre a Camarasa i, després de perdre de vista els dos desapareguts, els altres dos van provar d'anar-los a rescatar, però es van quedar atrapats a la zona dreta del riu i després es va donar l'avís.