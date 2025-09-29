Troben rates a la cuina del CAP de Santa Coloma de Farners (Girona)

GIRONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
La Unitat de Salut i Prevenció de la Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona ha activat accions per la presència de rates a l'espai de la cuina del CAP de Santa Coloma de Farners (Girona), una incidència que no ha afectat l'atenció assistencial als usuaris.
Segons han explicat fonts de l'ICS a Europa Press, l'empresa de control de plagues es va desplaçar el 17 de setembre al centre per dur a terme "una inspecció i iniciar mesures d'erradicació mitjançant la col·locació d'esquers, acció que s'ha fet en dues ocasions".
Durant els pròxims dies, l'empresa de control de plagues prosseguirà amb els treballs mitjançant "un tractament més extensiu al centre, alhora que començarà la neteja exhaustiva dels espais" i se sol·licitarà la revisió a l'exterior del CAP.