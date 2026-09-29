Troben una persona morta dins un cotxe bolcat en una sèquia a Torres de Segre (Lleida)

MOSSOS D'ESQUADRA/TWITTER - Arxiu
LLEIDA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver localitzat aquest dimarts dins un cotxe en una sèquia a Torres de Segre (Lleida), segons ha pogut confirmar Europa Press i ha avançat el diari 'Segre'.
Fonts del Servei Català de Trànsit han afegit que el cas està en investigació per determinar les causes de la mort, tot i que una de les hipòtesis és un accident de trànsit que es va produir fa uns dies.
El cos feia diversos dies que era en aquella zona i l'autòpsia determinarà les causes de la mort.