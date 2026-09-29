Publicat 29/09/2026 17:56

Troben una persona morta dins un cotxe bolcat en una sèquia a Torres de Segre (Lleida)

Archivo - Cotxes dels Mossos d'Esquadra
MOSSOS D'ESQUADRA/TWITTER - Arxiu

LLEIDA 29 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver localitzat aquest dimarts dins un cotxe en una sèquia a Torres de Segre (Lleida), segons ha pogut confirmar Europa Press i ha avançat el diari 'Segre'.

Fonts del Servei Català de Trànsit han afegit que el cas està en investigació per determinar les causes de la mort, tot i que una de les hipòtesis és un accident de trànsit que es va produir fa uns dies.

El cos feia diversos dies que era en aquella zona i l'autòpsia determinarà les causes de la mort.

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