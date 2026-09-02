Troben un nadó mort en una bossa de plàstic a un edifici de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest dimecres un nadó mort dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha avançat 'Metrópoli' i han confirmat fonts policials a Europa Press.
Una dona encarregada de la neteja de l'edifici ha trobat sang al replà de l'edifici provinent d'una borsa d'escombraries, a l'interior de la qual s'hi trobava el cos sense vida del nadó, i ha donat l'avís, segons explica el citat mitjà.
S'han desplaçat al lloc dels fets diverses dotacions dels Mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i l'Àrea d'Investigació Criminal del cos s'ha fet càrrec de la investigació.