Publicat 02/09/2026 15:23

Troben un nadó mort en una bossa de plàstic a un edifici de Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Archivo - Arxivo - Cotxe dels Mossos d'Esquadra
ARCHIVO

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han trobat aquest dimecres un nadó mort dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), ha avançat 'Metrópoli' i han confirmat fonts policials a Europa Press.

Una dona encarregada de la neteja de l'edifici ha trobat sang al replà de l'edifici provinent d'una borsa d'escombraries, a l'interior de la qual s'hi trobava el cos sense vida del nadó, i ha donat l'avís, segons explica el citat mitjà.

S'han desplaçat al lloc dels fets diverses dotacions dels Mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i l'Àrea d'Investigació Criminal del cos s'ha fet càrrec de la investigació.

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