Troben mort un sensesostre de 26 anys al parc de la Ciutadella de Barcelona

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -

Un sensesostre de 26 anys va ser trobat mort al parc de la Ciutadella de Barcelona dimarts a la tarda, tot i que el cos no presentava indicis de criminalitat, raó per la qual els Mossos d'Esquadra no han obert una investigació, segons han explicat a Europa Press aquest dijous.

Fonts municipals han detallat que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els va alertar de la troballa, però no li van aconseguir salvar la vida.

En un comunicat, la Comunitat Negra Africana i Afrodescendent de Catalunya (CNAACAT) ha expressat el seu "més profund condol" per la mort d'aquest jove.

"Aquesta pèrdua és una conseqüència directa del maltractament institucional i la discriminació sistemàtica que afecta especialment les persones immigrades i, de manera més severa, la comunitat negroafricana", han afegit.

Han detallat que el jove necessitava seguiment mèdic i, malgrat l'emergència causada pel fred intens, "les institucions no van activar cap servei d'emergència ni cap recurs adequat per ajudar-lo".

A més a més, han qualificat la mort de "totalment evitable", ja que, tot i que assistia a cures de manera regular, no se li va oferir cap suport social i va estar obligat a dormir al carrer sense tenda ni sac de dormir.