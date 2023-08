Troben mort a l'excursionista desaparegut a la Vall de Boí (Lleida) el dimecres

LLEIDA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

El Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat han localitzat aquest divendres a les 16.40 hores el cos de l'excursionista desaparegut a la Vall de Boí (Lleida) el dimecres.

L'han trobat prop de la Presa de Cavallers, una zona que van començar a revisar el dijous perquè era una de les rutes de descens des del cim de la Punta Alta de Comalesbienes, informen en un comunicat.

L'excursionista tenia 24 anys i el dimecres a les 17 hores va avisar que havia arribat al cim de la muntanya, però la seva família no va aconseguir tornar a contactar amb ell i a la nit van avisar a emergències.

En la cerca, coordinada per Bombers, han participat dotacions del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), l'Unitat Mitjana de Comandament (UCM) i també s'ha activat un helicòpter, encara que els efectius s'han desplaçat per terra per la pluja.

També han participat unitats de muntanya dels Pompièrs Emergéncies de la Val d'Aran (Lleida), els Mossos d'Esquadra i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).