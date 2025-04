Troben mort un jove a Salt (Girona) després de precipitar-se des d'una casa on va sonar l'alarma

GIRONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest dimarts al matí el cadàver d'un home als voltants d'un habitatge de Salt (Girona) on havia saltat l'alarma, segons han informat fonts policials a Europa press.

L'alarma s'ha activat pocs minuts després de les 6.00 hores i una patrulla s'ha dirigit fins al domicili, situat al carrer Torres i Bages de la localitat.

Els agents hi han accedit amb la propietària per revisar l'interior de l'habitatge i han constatat que no hi havia ningú.

Ha estat en comprovar els voltants quan han trobat una persona morta que, segons els primers indicis, s'hauria precipitat a la via pública.

Les mateixes veus han indicat que es tracta d'un home jove i que la investigació continua oberta per determinar les circumstàncies en les quals s'ha produït la defunció