Troben les restes òssies d'un nadó en una casa a Santa Bàrbara (Tarragona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest dijous a la tarda en un domicili les restes òssies del nadó que buscaven des de dimecres a Santa Bàrbara (Tarragona), els pares del qual van ser detinguts pel seu presumpte homicidi, segons ha pogut saber Europa Press.
La policia catalana està inspeccionant el domicili, on aquest cap de setmana van ser localitzats diversos gossos en males condicions que van ser traslladats a una protectora.
Els pares van ser detinguts després d'una requisitòria judicial del tribunal d'instància d'Amposta (Tarragona), que té una causa oberta després de la denúncia de la desaparició d'un nadó.