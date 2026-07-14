Troben els cadàvers de dos bessons d'11 anys al riu Ter a Manlleu (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest dimarts la mort de dos germans bessons d'11 anys mentre es banyaven al riu Ter a Manlleu (Barcelona), han informat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', els bessons van sortir dilluns a la tarda de casa i no van tornar, per la qual cosa els pares en van denunciar la desaparició i la policia local del municipi els va començar a buscar cap a la 1 de la matinada.
Els Mossos d'Esquadra es van afegir a la cerca amb la Unitat de Drons i la Subaqüàtica, que han localitzat els cossos sense vida a la llera del riu Ter, a més de roba que pot coincidir amb la descripció dels dos germans.
Les mateixes fonts indiquen que tot apunta que els dos cadàvers corresponen a la descripció dels desapareguts, però serà l'autòpsia la que ho determinarà en les pròximes hores.
Els Mossos mantenen oberta la investigació i "tot apunta" a un fet accidental, però els investigadors continuen recollint testimonis i mantenen la inspecció ocular de la zona per aclarir els fets.