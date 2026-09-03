Troben en un domicili de Santa Bàrbara (Tarragona) les restes òssies del nadó els pares del qual van ser detinguts

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest dijous a la tarda en un domicili les restes òssies del nadó que buscaven des de dimecres a Santa Bàrbara (Tarragona), els pares del qual van ser detinguts pel seu presumpte homicidi, segons ha pogut saber Europa Press.
La policia catalana està inspeccionant el domicili, on aquest cap de setmana van ser localitzats diversos gossos en males condicions que van ser traslladats a una protectora.
Els pares van ser detinguts després d'una requisitòria judicial del tribunal d'instància d'Amposta (Tarragona), que té una causa oberta arran de la denúncia per la desaparició d'un bebè.
La magistrada de guàrdia d'incidències de València --de la plaça 10 d'instrucció-- va ordenar dimecres a la tarda que la parella detinguda en relació amb la presumpta desaparició del seu nadó a Santa Bàrbara (Tarragona) fos finalment conduïda per posar-se a disposició en els pròxims dies davant el jutge del cas, titular de la plaça número 2 de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància d'Amposta.
Aquest jutjat va ser el que va emetre l'ordre de recerca i detenció contra tots dos sospitosos, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. La parella va ser posada dimecres a la tarda a disposició judicial després de ser detinguda al matí a l'Estació del Nord de València, tot i que la jutgessa va acordar el seu trasllat a Amposta, on s'investiguen els fets.
Agents de la Policia Nacional van arrestar a les 8.35 hores la parella pel presumpte homicidi d'un nadó a Santa Bàrbara (Tarragona), segons va avançar 'Levante' i van confirmar fonts policials a Europa Press.
LA DENÚNCIA LA VA FER L'AVI PATERN DEL NADÓ
Tots dos pares van ser detinguts en rebre una requisitòria judicial del tribunal d'instància d'Amposta (Tarragona), que té una causa oberta arran de la denúncia de la desaparició d'un bebè, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un comunicat.
Segons l'esmentat mitjà, la denúncia la va fer l'avi patern del nadó, que va assegurar davant la policia que la seva nora li havia comunicat la defunció de la criatura i que l'havia enterrat a casa en una caixa de cartró.
Tant la Policia Nacional com els Mossos d'Esquadra volien confirmar si existeix el bebè la desaparició del qual s'havia denunciat, ja que l'avi no el va veure mai, mentre que sí havia conegut anteriorment els altres cinc fills dels detinguts.
La investigació del cas la porten els Mossos d'Esquadra i la causa al tribunal d'instància d'Amposta ha estat declarada secreta.