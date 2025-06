Troben en una cova de Sitges (Barcelona) restes d'aus de fa 90.000 anys de regions de l'Àrtic

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) han descobert al jaciment de la cova del Gegant de Sitges (Barcelona) restes d'aus nòrdiques, pròpies de regions pròximes a l'Àrtic, de fa 90.000 anys, ha informat la UB en un comunicat aquest dijous.

La troballa, publicada en la revista 'Journal of Archaeological Science: Reports', indica que, en diferents moments des de fa 90.000 anys, espècies com el sit blanc ('Plectrophenax nivalis') o el duc blanc ('Bubo scandiacus') van viatjar milers de quilòmetres cap al sud, fins al Mediterrani, per refugiar-se.

Al jaciment s'han identificat més de 1.200 ossos d'aus d'unes 46 espècies diferents: tot i que la majoria són d'espècies que habiten al Mediterrani, també hi ha aus de regions nòrdiques d'Europa frontereres amb l'Àrtic.

Un cas és el del sit blanc, de fa 90.000 anys, però també s'han identificat restes de pinsà dels pins ('Pinicola enucleator'), de trencapinyes becgròs ('Loxia pytyopsittacus') i pinsà borroner eurasiàtic ('Pyrrhula pyrrhula') de fa uns 45.000 anys; i de duc blanc de fa uns 39.000 anys.

Les restes d'aquestes aus s'han localitzat juntament amb les de les espècies típicament mediterrànies amb les quals van conviure, com la perdiu vermella ('Alectoris rufa') o la gralla becvermella ('Pyrrhocorax pyrrhocorax').

Els investigadors assenyalen que moltes d'aquestes aus no estan adaptades al clima mediterrani modern, "la qual cosa indica que la seva presència al litoral català es devia a migracions forçades per condicions climàtiques adverses als seus hàbitats originals".