Troben el cos sense vida d'una dona octogenària a Oliva durant les tasques de rescat després de les pluges

ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS
VALÈNCIA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) han trobat el cos sense vida d'una dona octogenària a la localitat valenciana d'Oliva durant les tasques de rescat que realitza aquest dilluns en les localitats afectades per la dana Adam, segons han confirmat a Europa Press fonts del Ministeri de Defensa.
Durant aquest dilluns, un dispositiu especial d'helicòpters de diferents administracions (Unitat Militar d'Emergències, Guàrdia Civil, Consorcis Provincials, Salvament Marítim, Generalitat o bombers forestals) realitza "centenars" de rescats a persones atrapades per l'aigua en les localitats afectades per la dana Adam, fonamentalment a les comarques de la Safor i la Marina Alta, com Oliva.
La Generalitat ha publicat una ordre acordada en la reunió de primera hora del Cecopi per la qual s'adopten mesures "temporals" i "excepcionals" en aquestes zones, que afecten a 145 municipis de València i Alacant i impliquen confinament i restriccions a la mobilitat.
Aquesta defunció se suma a la dona trobada morta aquest diumenge després de ficar-se en el mar en la localitat valenciana de Sagunt. Efectius de rescat de diversos cossos es van mobilitzar passades les 20.13 hores després de rebre avís de la desaparició d'aquesta dona, que s'havia ficat en el mar junt amb una altra persona.