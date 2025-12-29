Troben el cos d'una nena presumptament víctima del naufragi del vaixell dels espanyols desapareguts a Indonèsia

IMAGEN FACILITADAS POR FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
MADRID 29 des. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats d'Indonèsia han anunciat aquest dilluns la troballa del cos d'una nena de 12 anys que correspondria a una de les menors espanyoles que viatjava amb la seva família a l'embarcació enfonsada a Labuan Bajo, al Parc Nacional de Komodo.
"L'Equip Conjunt de Recerca i Rescat ha trobat un cos presumptament víctima de l'enfonsament del vaixell a motor Putri Sakinah en aigües pròximes a la illa de Padar, Labuan Bajo, (a la província de) Nusa Tenggara Oriental", ha afirmat l'Agència de Recerca i Rescat d'Indonèsia a través de Facebook.
Al fil, la institució ha indicat que el cos ha estat traslladat a l'Hospital Regional de Komodo per a la seva identificació forense, mentre que "la família de la víctima ha acompanyat el procés per confirmar mèdicament la identitat" de la mateixa.
El cap de l'oficina de Maumere i coordinador de l'operatiu, Fathur Rahman, ha assenyalat que el cadàver ha estat trobat a "aproximadament una milla nàutica de la ubicació en la qual se sospita que es va enfonsar el vaixell".
Alhora i en el mateix sentit, el cap de la Sotsdirecció d'Operacions de la mateixa oficina, Asfan Dulhasan, ha indicat en declaracions recollides per l'agència Antara News que el cos correspondria a "una nena petita, d'aproximadament 12 anys".
La troballa, realitzat per residents locals que han informat de la troballa a l'equip conjunt de recerca i rescat, s'ha produït en el primer dia en el qual les autoritats han ampliat l'àrea de recerca.
En aquest context, Dulhasan ha afirmat que l'equip de recerca i rescat continua buscant les víctimes del vaixell enfonsat i que aquestes operacions continuaran durant la setmana, mentre encara quedarien tres persones desaparegudes: l'entrenador del València CF Femení B, Fernando Martín (44), i altres dos menors, un fill del propi Martín i un altre de la seva parella, Andrea Ortuño, que va poder ser rescatada junt amb una altra de les seves filles.
La família es trobava de vacances a Indonèsia, una destinació turística que ha atret a un nombre creixent de visitants europeus en els últims anys. L'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica d'Indonèsia (BMKG) ha assenyalat que l'enfonsament s'ha degut probablement a l'onatge intens provocat per condicions climàtiques adverses. Segons les autoritats locals, el motor de l'embarcació hauria perdut potència abans que aquesta fos colpejada per l'onatge i comencés a enfonsar-se.