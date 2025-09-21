Troben un cadàver a Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) que pot ser un dels dos desapareguts

BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han trobat un cadàver al riu de Bitlles, a Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), i investiguen si és un dels dos desapareguts a Sant Quintí de Mediona (Barcelona) durant les pluges o si és "víctima d'un altre sinistre", informen via X.
L'han trobat mentre busquen dues persones que poden estar desaparegudes a Sant Quintí, en rebre's informacions sobre un vehicle arrossegat per l'aigua.
El cap de guàrdia de Bombers, José Luis López, havia declarat aquest diumenge als periodistes que tenen informació d'un vehicle amb dos ocupants arrossegat per l'aigua.
"Estem fent un desplegament important d'investigació d'aquestes dues persones", ha explicat.
Ha dit que el vehicle ha estat localitzat buit: "Pot haver indicis importants que hi havia dues persones, que és justament l'escenari que volíem evitar".