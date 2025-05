Troben un cadàver en un pis de Ciutat Meridiana a Barcelona

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra està investigant la troballa d'un cadàver aquest diumenge en un pis del barri de Ciutat Meridiana, al districte de Nou Barris de Barcelona, informen fonts policials a Europa Press.

Segons ha avançat Betevé, els agents s'hi van desplaçar quan els veïns de la finca es van queixar de la forta olor que desprenia un dels pisos, i el cadàver estava en un "avançat estat de descomposició".

Els mossos afegeixen que encara no es pot confirmar si es tracta d'un home o una dona, i serà mitjançant l'autòpsia quan es determini, ja que la investigació està oberta per esclarir si hi ha indicis de criminalitat.