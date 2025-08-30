Troben el cadàver de l'espanyola desapareguda fa gairebé dos mesos a Indonèsia i hi ha dos detinguts

La seva família creu que es tracta d'"un crim de manual" i sospita dels encarregats de l'hotel on residia l'espanyola
Les autoritats d'Indonèsia han trobat aquest dissabte el cos sense vida de María Matilde Muñoz Cazorla, l'espanyola de 72 anys desapareguda a l'illa de Lombok des del passat 2 de juliol, ha confirmat a Europa Press fonts de la família, després de la informació que els ha facilitat el Consultat espanyol.
El cadàver ha estat trobat enterrat a una platja d'una zona propera a la qual li van perdre la pista i han estat detingudes dues persones relacionades amb aquesta troballa, que podria tenir tints homicides. De fet, la família portava temps pensant que es tractava d'"un crim de manual" i ha reclamat a la Policia del país asiàtic i a Interpol que intensifiquessin la investigació.
'Mati', nascuda a Galícia i resident a Balears, va deixar de respondre els missatges dels seus amics i parents i d'atendre a les seves xarxes socials fa gairebé ja dos mesos. Va ser vista per última vegada prop de l'hotel Bumi Aditya --a la platja de Senggigi-- on havia pagat 20 nits per endavant, va explicar aquesta setmana a Europa Press, Ignacio Vilariño, nebot i representant de la família.
UNA INVESTIGACIÓ TORTUOSA
De fet, Vilariño va denunciar que les contradiccions d'alguns dels seus empleats i encarregats "són tan evidents que no deixen lloc a dubtes" sobre una possible implicació en la desaparició. "Ens trontolla que ningú hagi estat portat a declarar davant de la Policia del país. Les mentides i distraccions de les dues o tres persones que regenten l'hotel mostren que estan a l'all", va afirmar amb rotunditat.
Sis dies després de la desaparició es va enviar un missatge des del mòbil de Mati a una empleada de l'hotel, amb greus faltes d'ortografia, "impròpies d'ella", informant que havia de viatjar al país de Laos, una cosa que mai va ocórrer. La família creu que va ser una altra persona qui va escriure aquests missatges com a part d'una coartada. "No tenim cap dubte que van ser fraudulents", va recalcar el nebot.
Precisament per aclarir aquest extrem i millorar una investigació encara incipient, la Policia indonèsia va començar fa uns dies els treballs de geolocalització del mòbil de la desapareguda, tal com va avançar el diari 'ABC'.
Els agents van prendre aquesta decisió per la pressió familiar i les denúncies presentades a finals de juliol a Girona per part d'una amiga de Mati, a Madrid i al propi país asiàtic per mitjà de l'Ambaixada espanyola. Com es va rebre la primera denúncia a la localitat de Sant Feliu de Guíxols, són els Mossos d'Esquadra el cos policial espanyol encarregat de la investigació.
Vilariño també va criticar que la Policia Científica trigués tantes setmanes a registrar l'habitació en la qual pernoctava Mati, encara que desconeix el que van trobar allí. El que sí sap és que els empleats de l'esmentat hotel inicialment van assenyalar als agents una altra habitació.
Finalment, diumenge passat van trobar la majoria de les pertinences de l'espanyola --roba, llibres, sandàlies, anotacions personals i la seva motxilla--, que van aparèixer a la zona d'escombraries de l'establiment.
No obstant això, no han aparegut ni el seu passaport, ni les seves targetes de crèdit, ni la seva terminal mòbil, la qual cosa fa sospitar d'un robatori acompanyat de violència o d'un intent deliberat d'esborrar pistes. "És impossible que hagi marxat per voluntat pròpia. Era una dona que reportava els seus moviments minut a minut i mai deixava de contestar als seus afins", va subratllar el representant de la família.