Troben el cadàver de l'alpinista català desaparegut després d'una allau a Armènia

Albares confirma la mort i informa que un dels set ferits ja ha rebut l'alta

MADRID, 12 març (EUROPA PRESS) -

Els equips de recerca i rescat d'Armènia han trobat aquest dimecres al matí el cadàver de l'alpinista català desaparegut després d'una allau a la cara nord de la muntanya Aragats, segons ha informat el Servei de Rescat armeni en un comunicat i ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares.

A les 6.00 hores (les 3.00 hora peninsular espanyola), un grup operatiu del departament regional de rescat del Servei d'Emergències del Ministeri d'Interior armeni ha iniciat les operacions de recerca del desaparegut i quatre hores més tard han trobat el cos.

En les operacions de recerca i rescat hi han participat 30 rescatistes, un treballador de la Central Hidroelèctrica d'Aragats i quatre escaladors de la Federació Armènia de Muntanyisme i Turisme de Muntanya, a més d'un helicòpter de la companyia Armenian Helicopters.

En unes declaracions a la premsa en arribar al Congrés dels Diputats, Albares ha confirmat la mala notícia de la defunció de l'alpinista desaparegut. "Envio tant a la seva família com als seus amics el meu més sincer condol", ha assenyalat.

Quant als set membres del grup que van haver de ser hospitalitzats després del rescat, ha indicat que un d'ells ja ha rebut l'alta. La resta "estan fora de perill" però encara caldrà un temps perquè rebin l'alta i segurament serà de manera esglaonada, ha puntualitzat.

Així mateix, ha reiterat el seu agraïment a les autoritats armènies, en particular al seu homòleg, ja que "gràcies a la intervenció pràcticament immediata" un cop alertats dels fets per la diplomàtica espanyola a Yerevan "no hem hagut de lamentar altres víctimes mortals".

Dimarts a la tarda la Unió Excursionista Urgellenca va informar que hi havia nou alpinistes catalans que havien estat afectats per una allau a la muntanya Aragats, la més alta d'Armènia i amb 4.000 metres d'altura. Poques hores més tard, l'alcalde de la Seu d'Urgell (Lleida), Joan Barrera, va confirmar la mort d'un alpinista català i que hi havia vuit ferits, dels quals quatre de gravetat.