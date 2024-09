Troben el cadàver d'un home d'uns 50 anys a la platja de Calafell (Tarragona)

TARRAGONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -

El cadàver d'un home d'uns 50 anys ha aparegut aquest dijous cap a les 16.10 hores dins el mar, prop de la platja de Calafell (Tarragona).

Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que la Guàrdia Civil ha activat la policia judicial, i les mateixes fonts apunten que l'home anava "totalment vestit".

La policia judicial de la Guàrdia Civil de Tarragona s'ha fet càrrec de la investigació per determinar la seva identitat i les causes de la mort i, malgrat que el cadàver presentava restes de sang al cap, "això no vol dir que sigui una mort violenta, s'ha d'esperar a l'autòpsia".