Troben el cadàver d'un home dins un cotxe en una zona inundada a les Franqueses (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest dimecres la troballa del cadàver d'un home dins un cotxe que estava inundat en un pas subterrani de les Franqueses del Vallès (Barcelona).
Segons han confirmat fonts policials a Europa Press, el cos s'ha localitzat en una zona inundada del túnel de la ronda Nord, a la carretera C-352 del municipi.
El cos està pendent d'identificar però les mateixes fonts confirmen que no es tracta d'una mort criminal.