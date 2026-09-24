Troben a Cabrera d'Anoia (Barcelona) el cadàver d'un home gran amb què convivien dos familiars

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home de 75 anys amb què dues dones familiars convivien des de "fa temps" a una casa de la urbanització de Can Formiga de Cabrera d'Anoia (Barcelona), ha avançat el diari Regió7 i ha confirmat Europa Press en fonts policials.
La policia va trobar el cos aquest dimecres per la tarda en rebre un avís dels veïns pel telèfon 112: havien alertat que feia molt que no veien ningú entrar o sortir de l'habitatge i que s'havia acumulat brutícia al voltant.
El cos no té signes de violència i l'autòpsia permetrà saber la data aproximada de la mort.
Així mateix, la investigació permetrà saber des de quan convivien les dues dones --mare i filla-- amb el cadàver.
Les familiars no estan detingudes i estan sent ateses pels serveis socials i sanitaris.