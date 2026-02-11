Troben buida la caixa forta de l'hotel de Vall de Núria (Girona) i els Mossos en busquen els lladres

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC)
GIRONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Un equip de l'hotel de Vall de Núria (Girona) ha aconseguit arribar fins a la caixa forta que van robar dilluns a la matinada, i fonts dels Mossos d'Esquadra confirmen a Europa Press que estava buida, per la qual cosa els lladres van aconseguir fugir amb el botí i ara la policia catalana els continua buscant.
Segons apunten aquestes fonts, dins la caixa hi havia diners, "no gaires", i també alguna documentació de l'hotel.
Per això, la investigació continua oberta i els Mossos confien a trobar-los aviat, segons indiquen.
LA VAN ESTIMBAR
Els presumptes lladres la van intentar portar en trineu, la van estimbar muntanya avall per mirar d'obrir-la i van decidir abandonar-la per les dificultats del terreny.
Els primers indicis apuntaven a que els lladres van col·locar la caixa forta sobre un trineu amb la intenció d'arrossegar-la fins a Queralbs (Girona) i ho van fer uns 500 metres, però el terreny (cobert de gel i neu per les abundants nevades) ho va dificultar.
Els responsables de l'hotel van ser els qui van avisar la policia després de detectar el robatori de la caixa, d'uns 300 quilos, però també de diners en efectiu, si bé les fonts consultades precisen que va ser un robatori "silenciós" i ningú no se'n va adonar.