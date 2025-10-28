Troben biomarcadors "prometedors" al semen per predir l'agressivitat del càncer de pròstata

TARRAGONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Un estudi de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i el Servei d'Urologia de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha explorat un panell de biomarcadors detectables en mostres de semen amb "resultats prometedors" quan es combina amb variables clíniques tradicionals.
Les dades preliminars, publicades en un article a 'Journal of Urology', suggereixen que aquest enfocament podria ajudar en la detecció primerenca, la identificació de pacients amb més risc de recurrència després d'un tractament amb intenció curativa i el seguiment de pacients en vigilància activa per aquest tumor, informa l'IISPV en un comunicat d'aquest dimarts.
L'avenç representa "un pas rellevant" cap a la medicina personalitzada en urologia i, si bé es requereixen més estudis prospectius amb un nombre més elevat de pacients, els resultats obtinguts fins ara són altament prometedors, segons els investigadors.