Troben a Atapuerca la cara humana més antiga de l'Europa Occidental

MADRID 12 març (EUROPA PRESS) -

Un fragment facial humà descobert al jaciment de la Sima de l'Elefant (serra d'Atapuerca, Burgos) el 2022 i d'entre 1,1 i 1,4 milions d'anys constitueix la cara més antiga de l'Europa Occidental, segons un estudi liderat per investigadors de l'Iphes-Cerca i la URV.

Aquest fòssil, catalogat com ATE7-1, ha estat atribuït a l''Homo affinis erectus' i representa una peça clau per entendre les primeres migracions i l'evolució dels homínids al continent europeu durant el plistocè inferior.

L'estudi s'ha publicat en la revista 'Nature' i ha estat liderat per Rosa Huguet, investigadora de l'Iphes-Cerca, professora associada de la URV i coordinadora, juntament amb Xosé Pedro Rodríguez-Álvarez, investigador de la URV, de l'excavació al jaciment de la Sima de l'Elefant.

L'any 2022, l'Equip d'Investigació d'Atapuerca va recuperar fragments de la part esquerra de la cara d'un individu adult, que han requerit un laboriós treball de reconstrucció amb tècniques tradicionals de conservació i restauració, a més d'eines avançades d'imatge i anàlisi 3D.

Després de dos anys de recerca, l'anàlisi detallada de l'ATE7-1 (batejat pels investigadors com Pink) ha permès concloure que aquesta cara no correspon a l'espècie 'Homo antecessor', identificada al jaciment de la Gran Dolina, sinó a una espècie més primitiva.

No obstant això, no hi ha prou evidències per a una classificació taxonòmica definitiva, per la qual cosa, de manera provisional, s'ha assignat a l''Homo affinis erectus'.

El fòssil ATE7-1, d'entre 1,1 i 1,4 milions d'anys, és significativament més antic que l''Homo antecessor', d'aproximadament 860.000 anys. Aquesta cronologia suggereix que Pink pertany a una població que va arribar a Europa en una onada migratòria anterior.