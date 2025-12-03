Troben 50 senglars morts a la zona de Collserola afectada per la pesta porcina

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
Els Agents Rurals han trobat una cinquantena de senglars morts a la zona de Collserola (Barcelona) on s'han registrat els primers nou casos de pesta porcina africana (PPA), els cadàvers dels quals el Ministeri d'Agricultura analitzarà per confirmar si estan infectats.
Així ho ha manifestat aquest dimecres en unes declaracions a TV3 recollides per Europa Press l'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, que ha celebrat que tots els positius s'han trobat dins la zona confinada, entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola (Barcelona).
D'altra banda, Mur ha indicat que "estan preparats" per a les recomanacions del Ministeri d'Agricultura i la Comissió Europea sobre els mecanismes de control que s'han d'adoptar per capturar els animals i a quines zones.
"Estem preparats, tenim els recorreguts llestos i els sistemes de captura massiva preparats, però necessitem que ens diguin on els podem utilitzar i quins són els mètodes que podem fer servir per al sacrifici", ha subratllat el responsable dels Agents Rurals, que ha negat que hagin iniciat les captures, ara com ara.
Paral·lelament, ha dit que els Agents Rurals, amb el suport de la Unitat Militar d'Emergències (UME), estan pentinant la zona.