Troben 27 gossos de caça morts en una furgoneta dins d'un vaixell al port de Palma

PALMA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
Un total de 27 gossos de caça han estat trobats morts en una furgoneta dins la bodega d'un vaixell al port de Palma.
Segons ha avançat el diari 'Última Hora' i han confirmat des de la Guàrdia Civil, la troballa s'ha produït el matí d'aquest dissabte en una furgoneta, a la bodega d'un vaixell que procedia de Barcelona, quan el buc ha atracat al port de Palma.
Pel que sembla, un grup de caçadors de Mallorca havien passat diversos dies a Lituània entrenant a 36 cans per a la temporada de becada. De tots aquests animals, els quals estaven sent transportats de retorn a l'illa en una furgoneta, només nou han aparegut vius.
La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació, a través dels agents del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado, per tractar d'esclarir l'ocorregut.
A més, està previst que es practiqui una necropsia a alguns dels gossos de caça que han estat trobats morts, amb el propòsit de poder determinar la causa exacta de la mort dels animals.