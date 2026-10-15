Trobat sense vida el cos del menor desaparegut a Granollers a la platja de Sitges (Barcelona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El cos del menor de 12 anys amb autisme desaparegut a Granollers (Barcelona) la matinada del diumenge 4 d'octubre ha estat trobat a la platja de Sitges (Barcelona), segons han confirmat fonts policials a Europa Press.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat la identitat del mort i ha traslladat les seves condolences a la família en l'homenatge d'aquest dijous a l'expresident de la Generalitat Lluís Companys en el 86 aniversari del seu afusellament en el Fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc a Barcelona.
El menor va desaparèixer el 4 d'octubre, coincidint amb l'episodi de pluges intenses, i se'l va buscar durant 10 dies amb fins a 50 efectius dels Bombers, a més d'agents dels Mossos d'Esquadra i voluntaris.