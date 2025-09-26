Trobat sense vida el boletaire desaparegut des de dimarts a Bóixols (Lleida)

Ha estat localitzat pels Bombers a 1.500 metres del lloc on va ser vist per última vegada
LLEIDA, 26 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han trobat sense vida aquest divendres a les 09.30 hores el boletaire de 83 anys desaparegut des de dimarts a Bóixols (Lleida), ha informat el cos en un comunicat.
L'home ha estat localitzat per una de les dotacions dels Bombers que treballava en la recerca, a uns 1.500 metres del lloc on se l'havia vist per última vegada.
La recerca va començar dimarts, després que l'home, que havia sortit a buscar bolets amb el seu germà, es va perdre per la zona del coll de Bóixols.
Els Bombers van activar un ampli dispositiu de recerca, coordinat des d'un centre de comandament situat a la zona i integrat per dotacions terrestres, efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), de Muntanya, el Grup Caní de Recerca i la Unitat de Drons, entre d'altres.
També hi han participat els Mossos d'Esquadra, amb efectius de Seguretat Ciutadana i la Unitat de Muntanya, els qui faran l'aixecament del cadàver per delegació del jutge, a més del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat una unitat i un equip de psicòlegs.
PRUDÈNCIA
Els Bombers de la Generalitat demanen "prudència" a l'hora de dur a terme activitats esportives i de lleure al medi natural, especialment les persones que tinguin previst sortir a buscar bolets aquest cap de setmana.
En aquest sentit, sol·liciten que consultin la previsió meteorològica, anar equipats amb roba i calçat adequats i que les peces siguin de colors vius per facilitar-ne la localització en cas d'emergència, i que portin menjar i beguda.
Així mateix, demanen als boletaires que no surtin en solitari, que no perdin el contacte visual amb la resta del grup, que portin la bateria del telèfon carregada i mapes o una aplicació per orientar-se en cas de pèrdua i que adaptin l'activitat a la seva condició física i edat, evitant zones abruptes.