Trobat sense vida el boletaire desaparegut des del dimarts a Bóixols (Lleida)

LLEIDA 26 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han trobat sense vida al boletaire de 83 anys desaparegut des del dimarts a Bóixols (Lleida), ha informat el cos en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Durant la nit del dijous, els bombers han seguit amb la recerca i a primera hora d'aquest divendres han rellevat les diferents unitats: la unitat terrestre, el grup d'actuacions especials (GRAE), el grup caní de recerca (GRCR) i l'equip de drons, i finalment han localitzat el cos sense vida de l'home.
El dijous, els Bombers van localitzar a un altre boletaire desaparegut des de la nit del dimecres a Gombrèn (Girona), aparentment en bon estat.