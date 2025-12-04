Trobat un senglar mort a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) aquest matí

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
Els treballadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han trobat un senglar mort prop del Servei d'Activitat Física (SAF) del recinte universitari aquest dijous al matí, han informat fonts del centre a Europa Press.
Segons ha avançat 'Catalunya Informació', s'ha aplicat el protocol sanitari contra el brot de pesta porcina africana (PPA) que ja ha matat 50 senglars infectats per la malaltia i els Agents Rurals han retirat l'animal.
La universitat afirma que "no és el primer ni l'últim" senglar mort que es trobarà al seu recinte perquè són al mig de la zona zero del brot.