Trobat un segon cadàver pendent d'identificar a Sant Quintí de Mediona

SANT QUINTÍ DE MEDIONA (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)
Els Bombers de la Generalitat han trobat aquest dilluns cap a les 13.30 hores un segon cadàver a Sant Quintí de Mediona (Barcelona), encara per identificar, que pot correspondre a la persona que es busca des de diumenge després de rebre diverses informacions sobre un vehicle arrossegat per l'aigua a conseqüència de les pluges, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
Els Bombers han intensificat l'operatiu de recerca aquest matí, després que diumenge a la nit trobessin el cadàver d'un menor d'11-12 anys, i els cossos d'emergències han aprofitat la llum del dia per pentinar tots els sectors i mirar de localitzar qui es creu que en pot ser el pare.
En la recerca hi han participat la unitat de drons, un helicòpter i l'equip caní dels Bombers, que ha desplegat uns 104 efectius repartits en 43 dotacions --60 sobre el terreny-- i per part dels Mossos d'Esquadra també han mobilitzat la Unitat Canina, un helicòpter i la unitat subaqüàtica, tots coordinats amb els Bombers.