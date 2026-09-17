Trobat mort el conductor d'un vehicle atrapat per l'aigua a Olivella (Barcelona)

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Bombers de la Generalitat han informat a la matinada d'aquest dijous que han recuperat el cos sense vida d'un home el vehicle del qual s'havia quedat atrapat en passar per una riera a Olivella (Barcelona).
"A Olivella (Garraf), hem localitzat el cos sense vida d'un home a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle arrossegat per la riera, en una zona accessible", ha indicat el cos de Bombers a xarxes socials.
Al fil, ha precisat que el cadàver ja ha estat recuperat, mentre que els Mossos d'Esquadra han pogut confirmar que es tractava del conductor de l'automòbil en qüestió.
La informació ha arribat després que el sotsdirector de prevenció de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Ramon Cabello, informés de la recerca d'una persona arrossegada per l'aigua en passar per una riera la mateixa localitat, en una nit en la qual el servei ha enviat un missatge Es-Alert als telèfons mòbils de les comarques del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental, l'Alt Penedès (Barcelona) i el Baix Penedès per temps violent.