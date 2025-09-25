Trobat en bon estat el boletaire desaparegut a Gombrèn (Girona) des de dimecres

GIRONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest dijous a les 14.34 hores el boletaire desaparegut des de dimecres a la nit a Gombrèn (Girona), aparentment en bon estat, han informat en un missatge a X recollit per Europa Press.
En el dispositiu de recerca hi han participat en total més de 120 efectius, amb el suport del grup d'actuacions especials (GRAE), el grup caní de recerca (GRCR), el grup operatiu de suport (GROS), el grup de drons, el grup de mitjans aeris, el grup d'actuacions forestals (GRAF) i l'equip de prevenció activa forestal (EPAF).
Els Bombers mantenen un altre dispositiu de recerca amb 37 agents per trobar un altre boletaire de 83 anys a Bòixols (Lleida), desaparegut des de dimarts a la nit.