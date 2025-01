La troballa d'un cadàver obliga a tallar Rodalies entre Cunit (Tarragona) i Vilanova (Barcelona)

TARRAGONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona a les vies del tren entre Cunit (Tarragona) i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) que ha interromput la circulació aquest dijous al voltant de les 13 hores.

Segons ha informat Adif en un missatge a X i han confirmat fonts dels Mossos a Europa Press, un maquinista ha alertat de la troballa del cos d'una persona en un punt no autoritzat de pas.

La policia catalana ha indicat que investiguen les causes de la mort i treballen per identificar la víctima, mentre que Adif ha informat que estan afectats els trens de l'R2 Sud de Rodalies que circulen entre Sant Vicenç de Calders (Tarragona) i Castelldefels (Barcelona) i que s'ha establert un transport alternatiu per carretera.