La tripulació d'Artemis II bat el rècord de distància recorreguda des de la Terra a l'espai

MADRID 6 abr. (EUROPA PRESS) -
La tripulació d'Artemis II --els astronautes Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen-- ha batut el rècord de distància recorreguda per una missió tripulada des de la Terra, superant l'establert l'any 1970 per l'Apol·lo 13 durant el seu retorn d'emergència a la Terra, informa la NASA aquest dilluns.
La nau espacial ho ha aconseguit cap a les 13.56 hora de l'est d'Estats Units (19.56 hora catalana). Sis hores després, a les 19.07 hores de l'est d'EUA (1.07 hora catalana), està previst que la nau assoleixi la seva distància màxima, un total de 252.760 milles des de la Terra (406.777,9 quilòmetres). L'Apol·lo 13 va arribar a les 248.655 milles (400.171,5 km) des de la Terra.
La NASA ha dit que l'observació lunar està programada per començar al voltant de les 14.45 hora de l'est d'EUA (21.45 hora catalana). El sobrevol, d'aproximadament set hores, abasta el període en què la nau Orion estarà prou a prop de la Lluna com perquè la tripulació pugui fer observacions detallades de les característiques geològiques de la superfície lunar.
Quan Orión passi per darrere de la Lluna, la missió entrarà en un període d'interrupció de comunicacions programat que durarà uns 40 minuts. Durant aquest temps, la Lluna bloqueja els senyals de ràdio necessàries per mantenir contacte amb la nau. Poc després de la pèrdua de senyal, s'espera que Orión arribi al seu punt més proper a la Lluna, quan estarà a 6.530 quilòmetres de la superfície lunar.
Cap al final de la seva observació, a partir de les 20.35, la tripulació presenciarà un eclipsi solar des de l'espai, quan Orion, la Lluna i el Sol s'alineïn, fet pel quals els astronautes veuran com el Sol desapareix rera la Lluna gairebé una hora.
Durant aquest període, observaran una Lluna pràcticament enfosquida i aprofitaran per analitzar la corona solar --l'atmosfera més externa del Sol-- tal com apareix en la vora de la Lluna. A les 21.20 acabaran les observacions lunars.