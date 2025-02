Trilla (Hàbitat3) creu que compres com la de la Casa Orsola es podrien fer "amb caràcter preventiu"

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'entitat del tercer sector Hàbitat3, Carme Trilla, creu que compres com la de la Casa Orsola es podrien fer "amb caràcter preventiu i sense necessitat de mobilització".

"La mobilització veïnal és la que posa el tema damunt la taula, perquè porta la situació a un punt de conflicte social molt important que s'havia de resoldre", ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a 'El Periódico' recollida per Europa Press en preguntar-li sobre si la compra de la finca --que la seva entitat gestionarà majoritàriament-- té a veure amb la mobilització veïnal i del Sindicat de Llogateres.

Ha afegit que en el cas de la Casa Orsola "és evident" que la mobilització ha portat a prendre una decisió que, en les seves paraules, potser sense les protestes no s'hauria pres.

Preguntada per si considera un greuge que se salvi un edifici on alguns dels seus inquilins no tenen rendes baixes, ho ha negat: "El fet que diguin a tots els veïns d'un edifici que se n'han d'anar automàticament els posa en situació de greu vulnerabilitat", ha dit.

També ha defensat el preu "extremadament raonable" de la compra de l'edifici atenent-ne la ubicació, ha afirmat que hi podrien conviure una barreja de perfils amb tipus més socials com els que porta la seva entitat --però sempre dins l'àmbit de l'habitatge assequible-- i ha qualificat d'imprescindible la mesura de reservar el 30% per a habitatge social.