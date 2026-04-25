Tretze persones han hagut de ser ateses per un incendi en un pis de Girona

BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -
El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a tretze persones, tots amb afectacions lleus, per un incendi en la nit d'aquest divendres en un pis de Girona, segons ha informat aquest dissabte per 'X' i ha recollit Europa Press.
Dels tretze afectats, sis van ser traslladats a l'Hospital Trueta o al CUAP Güell, mentre que als altres set se'ls va donar l'alta en el lloc dels fets.
En la intervenció, el SEM va activar set ambulàncies i un equip conjunt dels Bombers de la Generalitat.