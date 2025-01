Tres vols desviats a Barcelona davant la impossibilitat d'aterrar a Bilbao per les fortes ratxes de vent

BILBAO 8 gen. (EUROPA PRESS) -

Tres vols han hagut de ser desviats a Barcelona, des de l'Aeroport de Bilbao, on estaven destinats, davant la impossibilitat d'aterrar per les fortes ratxes de vent.

Segons han informat a Europa Press fonts d'Aena, l'avió de Barcelona que tenia previst aterrar aquest dimecres a les 10.20 hores ha estat desviat al lloc d'origen. També ha estat desviat a Barcelona el de Sevilla que anava a aterrar a les 10.45 hores, a més d'un tercer procedent de Londres, que tenia marcada l'arribada a Bilbao a les 11.25 hores.

No obstant això, cinc minuts abans, a les 11.20 hores, malgrat les intenses ratxes de vent, ha aconseguit aterrar a l'aeroport bilbaí un vol procedent de Lisboa.

El primer desviament del dia s'ha produït a les 10.15 hores. Amb antelació, les sortides i arribades s'han registrat amb normalitat a La Paloma.

Tocades les 10.00 hores, el vent s'ha intensificat tant a Biscaia com a Àlaba, on aquest dimecres a les 6.00 hores s'ha activat l'alerta taronja per fortes ratxes de vent del sud-oest. Està previst que l'alerta es mantingui fins a les 15.00 hores.