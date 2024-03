Tres plataformes de streaming impulsen un festival en línia per promoure el cinema

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

Les plataformes de streaming Filmin (Espanya i Portugal), MYMovies (Itàlia) i Cinobo (Grècia i Xipre) han impulsat la primera edició del festival en línia Arkadiko Film Fest, amb l'objectiu de promoure el cinema europeu a través d'un programa seleccionat que combina productes clàssics amb obres contemporànies, ha informat aquest dilluns Filmin en un comunicat.

Aquest esdeveniment, que se celebrarà de l'1 al 30 d'abril en aquests cinc països, està integrat per cinc sessions dobles que proposen un clàssic de la cinematografia europea amb una obra contemporània per a l'Europa actual, generant debats sobre qüestions socials i culturals, mentre uneix diferents generacions i celebra la riquesa del cinema europeu.

En els programes dobles hi figuren títols clàssics europeus com 'Twilight', de György Feher, 'Jo, Christiane F.', d'Uli Edel, 'Le Beau Mec', de Wallace Potts, 'Mis pequeños amores', de Jean Eustache, i 'Los golfos', de Carlos Saura.

A les quals s'hi sumaran de contemporànies com 'Any day now', de Hami Ramezan, 'Cómo salvar a un amigo muerto', de Marousa Siroekovskaya, 'Poppy Field', d'Eugen Jebeleanu, 'Los límites del amor', de Tomasz Winski, 'Fabian', de Dominic Graf, i 'The staffroom', de Sonja Tarokic.

Els sis títols contemporanis optaran a guanyar el Premi de l'Audiència, una iniciativa que pretén promoure la implicació del públic amb el festival i promocionar el visionat de pel·lícules, i totes estaran disponibles a Filmin.