Tres persones pateixen una intoxicació en un habitatge a Reus (Tarragona)

TARRAGONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
Tres persones han resultat intoxicades aquest dilluns al matí en un habitatge a Reus (Tarragona) i han estat evacuades pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), segons han informat els Bombers de la Generalitat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El 112 ha rebut l'avís a les 8.31 hores i els bombers han acudit amb dues dotacions fins al lloc, un immoble de dues plantes situat al Carrer de l'Illa de Buda.
Els bombers han precisat que, encara que no hi ha hagut un incendi, hi havia fum a la casa, per la qual cosa han revisat i ventilat l'immoble.