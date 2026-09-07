Tres persones afectades per una explosió a la Facultat de Química de Tarragona

TARRAGONA, 7 (EUROPA PRESS)
Tres persones han resultat afectades per una explosió a la Facultat de Química aquest dilluns al matí, ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un missatge a X recollit per Europa Press.
Fins al lloc s'hi han desplaçat tres ambulàncies, que estan atenent els afectats, i un equip conjunt amb els Bombers de la Generalitat.
Els Bombers, que operen amb set unitats terrestres i el Grup de Suport en Incidents Tecnològics (GRIT), han confirmat que l'explosió s'ha produït a les 9.17 hores al laboratori de pràctiques de la facultat, al carrer Marcel·lí Domingo, durant la manipulació d'uns productes químics.
Segons han explicat en una anotació a X, l'incident s'ha produït dins la vitrina del laboratori de bioquímica, quan es feia un traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre.
Els danys es limiten a aquesta part del laboratori i no hi ha afectació estructural.