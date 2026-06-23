Tres municipis catalans superen els 41 graus aquest dimarts durant l'onada de calor

David Zorrakino - Europa Press
LLEIDA 23 juny (EUROPA PRESS) -
Tres municipis lleidatans, Alcarràs, Lleida i Alfarràs, han superat aquest dimarts els 41 graus en plena onada de calor, amb 41,4, 41,3 i 41,2, respectivament, segons dades del Meteocat recollides per Europa Press.
Després d'aquests dos municipis, se situen Vilanova de Segrià, amb 40,9; Seròs, amb 40,7; Torres de Segre, amb 40,5; Vallfogona de Balaguer (Lleida), amb 40,4; Vinebre (Tarragona), amb 40,3; el Canós, amb 40,3 i Castellnou de Seana (Lleida), amb 40,2.
Protecció Civil manté "almenys" fins aquest dimecres l'alerta per l'onada de calor, que sobretot afecta gran part de la meitat oest de Catalunya, especialment les comarques de Ponent (Lleida).