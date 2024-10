Tres morts per l'explosió, incendi i esfondrament d'un edifici a Santander

Els veïns dels immobles propers desallotjats podran accedir a les seves cases acompanyats per bombers

SANTANDER, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

L'explosió i posterior incendi i esfondrament d'un edifici aquesta matinada en L'Albericia, a Santander, ha provocat tres persones mortes i diversos ferits.

El cadàver d'un dels desapareguts havia estat trobat a primera hora entre la runa i els altres dos, al llarg del matí, segons han confirmat la delegada del Govern a Cantàbria, Eugenia Gómez de Diego, i l'alcaldessa, Gema Igual, que ha informat aquest migdia del rescat de tots els cossos, expressant el seu condol als seus éssers estimats i ha lamentat aquesta "desgràcia".

"Hem esperat fins al moment en el qual els familiars més directes ho han sapigut de mà dels seus familiars i no nostra, que ens ha semblat el més oportú, i ho hem coordinat així entre tots", ha explicat la regidora, que ha precisat que està pendent la confirmació oficial de la víctimes.

L'explosió, en un edifici baix, de dues plantes i sis habitatges, en les quals vivien 21 persones, podria haver estat de gas, extrem que no es descarta i que s'està investigant, han apuntat diferents fonts a aquesta agència. De moment, s'ha decretat secret de sumari.

El succés s'ha produït passades les quatre de la matinada i en el lloc s'han personat diferents autoritats, com la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, la consellera de Presidència, Isabel Urrutia, i diversos regidors, a més de la delegada i la regidora, que ha agraït a totes les Forces i Cossos de Seguretat desplegats a lloc el "encomiable" treball realitzat.

Igual ha indicat que mentre la Policia Nacional s'encarrega de la investigació de l'ocorregut per tractar d'esclarir les causes, la Policia Local custodiarà la zona i mantindrà el carrer tallat, mentre que els bombers, una vegada sufocat el foc -a primera hora-, continuaran amb les labors de desenrunament de l'edifici -s'ha retirat una dotació, però roman una altra en el lloc- i els serveis de neteja s'encarregaran de la via.

Al lloc també s'han desplaçat serveis municipals, com un equip psicosocial, i dotacions de Cruz Roja i Protecció Civil per atendre als veïns "en tot el que han requerit" i, també, "per acompanyar-los en aquest moment", ha postil·lat l'alcaldessa.

Després d'indicar que "la prioritat" dels bombers era treure la runa de forma manual, ha assenyalat respecte als edificis propers, el número 22 i el 26, que els veïns desallotjats accediran a les seves cases acompanyats per bombers i en un d'ells es restablirà la llum i el gas al llarg del dia.

CONDOLENCES I INVESTIGACIÓ

Per la seva banda, la delegada ha traslladat, "en nom del Govern, tot el condol a familiars, amics, veïns i el dolor que sentim tots per aquest tràgic succés", segons ha expressat.

També en declaracions als periodistes ha indicat que "el primer" va ser l'atenció als ferits i el desallotjament dels edificis propers i ha evidenciat que "és aviat" per conèixer les causes, alguna cosa en el que treballen les Policies Científica i Judicial